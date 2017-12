Orari dhe gjyqtarët e javës së 18-të në Superligën e Kosovës

Është caktuar orari i ndeshjeve të javës së 18-të në Vala Superligën e Kosovës në futboll, që do të luhen në fundjavë.

Kësisoj ndeshja e parë e javës së 18-të do të zhvillohet në qytetin e Gjilanit ku skuadra e fundit në renditje, Vllaznia e Pozhoranit do të takohet me atë të parafundit, Flamurtarin e Prishtinës.

Të shtunën në program janë dy ndeshje tjera tejet interesante, ku Drenica pret Lirinë dhe derbi mes Feronikelit e Prishtinës.

Ndërkohë ditën e diel do të jetë padyshim ndeshja më e madhe në elitën e futbollit kosovar.

Derbi ‘El Anamorava’ do të zhvillohet në qytetin e Gjilanit, me Gjilanin që do të jetë nikoqire e Dritës.

Nxehtë pritet të jetë edhe në Podujevë, ku lideri aktual i Superligës, Llapi do të presë kampionin në fuqi Trepçën ’89.

Ndërkohë në Pejë do të jetë një ndeshje tjetër interesante mes Besës së Pejës dhe Vëllaznimit. /Telegrafi/

Vala Superliga

E premte, 1 dhjetor, 2017

Vllaznia – Flamurtari

E shtunë, 2 dhjetor, 2017

Drenica – Liria

Feronikeli – Prishtina

E diel, 3 dhjetor, 2017

Gjilani – Drita

Besa – Vëllaznimi

Llapi – Trepça’89