Nuk është krejt njësoj ku ju ka dalë puçrra! Kjo ju tregon cili organ ju është sëmurë! (Video)

Çdo njollë në lëkurën tuaj mund të jetë shkaktar i ndonjë sëmundjeje. Puçrrat nuk janë edhe gjë e keqe, sepse mund t’ju udhëzojnë në gjendjen tuaj shëndetësore dhe t’ju ofrojnë shansin që me kohë të reagoni, nëse ju paraqitet nevoja.

Vizita me kohë te mjeku mund të pengojë zhvillimin e sëmundjeve të rënda.

Kjo video do t’ju zbulojë ç’është ajo duhet t’i kushtoni kujdes, transmeton Telegrafi.

Duart

Nëse lëkura juaj është e vrazhdë kur e prekni dhe plot gunga të imëta, fjala është për të ashtuquajturën lëkurë bibe. Shkakton tajitje të mëdha keratine, e cila grumbullohet përreth folikulave të qimeve, gjë që i shkakton puçrrat. Veç kësaj, lëkura e vrazhdë mund të jetë pasojë e qarkullimit të keq të gjakut, apo mungesë vitaminash.

Veshët

Njollat në pjesën e brendshme të laprës së veshit, si edhe përreth saj tregojnë që trupi është i dehidratuar, përkatësisht që në organizëm ka tepricë kripe dhe kafeine.

Balli

Puçrrat dhe njollat në ballë tregojnë problemin me metabolizmin, përkatësisht me zorrën e hollë. Përveç metabolizmit, puçrrat në ballë tregojnë edhe në dehidratimin e organizmit, andaj është e nevojshme të pihet më shumë lëngje.

Shpina

Lëkura është organ i cili me detoksifikim i nxjerr jashtë trupit helmet, ndërkaq puçrrat dhe njollat në shpinë mund të jenë pasojë e higjienës së keqe, posaçërisht nëse djersiteni shumë.

Mjekra

Nëse në mjekër apo në buzën e sipërme shfaqen puçrra, mund të jetë fjala për problemet me ciklet menstruale. Varësisht nga ana në të cilën shfaqen puçrrat, mund të dini cila vezore ka ovuluar. Veç kësaj, puçrrat në mjekër mund të tregojnë për probleme me zorrën e hollë, mirëpo edhe mund të jetë pasojë e të ushqyerit me ushqim shumë të yndyrshëm.

Vetullat

Njollat dhe puçrrat në vetulla dhe në kapakë të syve – do të thotë që diçka nuk është në rregull me gjëndrat mbiveshkore. Stresi ndikon shumë në gjëndra, andaj përpiquni të jeni sa më pak të stresuar. Veç kësaj, puçrrat në vetulla mund të jenë pasojë e ushqimit të vonuar.

Gjoksi

Puçrrat në gjoks më së shpeshti janë pasojë e punës së tepërt të gjëndrave dhjamore, gjë që është e lidhur me ndryshmet hormonale, higjienën e keqe, stresin, por edhe me përdorimin e pudrës pluhur. /Telegrafi/