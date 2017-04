Njihuni me smartphone-in e lirë Moto C

Motorola Mobility nxorri në treg dy smartphone-t e saj të rinj, Moto G5 dhe Moto G5 Plus, por sigurisht që ka dhe të tjera deri në fund të vitit.

Një i tillë që do të dalë së shpejti është Moto C, një pajijse që është publikuar në Kinë.

Sipas fotos, Moto C do të jetë në variante me tre ngjyra, e zezë, e kuqe dhe ngjyrë ari. Ai nuk ka një skaner të gjurmëve të gishtave, por pritet të jetë një smartphone me një çmim mjaft të ulët, vetëm 100 dollarë.

Kamera e përparme do të ketë një flash LED, si shtesë e kameras së zakonshme, që gjithashtu ka flash LED. Telefoni do të ketë Android 7 Nougat, dhe një ekran 5 inç. Kjo është ajo që dihet për momentin për këtë pajisje. Gjithashtu bashkë me Moto C, më vonë gjatë vitit Motorola Mobility do të nxjerrë dhe Moto Z2, dhe Moto E4, por ndoshta jo në të njëtën kohë.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!