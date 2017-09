Një ajsberg gjigant, katër herë më i madh se Londra, ka filluar të dalë në det nga Antarktiku,

Madhësia e tij është zbuluar nga imazhe të reja satelitore.

I njohur si “A68”, ajsbergu masiv u shkëput nga blloku i akullit Larsen C, një akullnajë qindra vjeçare në antarktik.

Ajsbergët mund të qëndrojnë në vend për dekada të tëra, varësisht nga rrymat e detit dhe topografia e shtratit të detit.

Por duket se ky nuk është rasti i “A68”, pasi pllaka e madhe e akullit duket të jetë në lëvizje.

Rreth 5.800 km katrorë dhe një trilion ton akull, “A68” është një nga ajsbergët më të mëdhenj të parë ndonjëherë./SYRI.net/

The slow drifting of #LarsenC 's #A68 iceberg from @NASAEarth 's #MODIS and #VIIRS. Check the polynya (open sea) when the drift starts. pic.twitter.com/DBtNH9o3Ys

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) September 15, 2017