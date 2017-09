Nintendo zbret me 50% çmimin e Super Mario Run, sjell karaktere dhe botë të reja

Nintendo ka përgatitur një përditësim për lojën Super Mario Run në iOS dhe Android më 29 Shtator ku do të sjellë një botë të re, një modalitet të ri dhe një karakter të ri.

Përditësimi sjell modalitetin Remix 10, një koleksion prej 10 seksionesh nga nivele të ndryshme të lojës dhe me shpërblime medaljesh ylberi.

Duke kryer këtë sfidë, lojtarët mund të shpëtojnë Princeshën Daisy si dhe të luajnë me karakterin e saj për pjesën tjetër të lojës.

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more! pic.twitter.com/JevstvBtr7

— Nintendo UK (@NintendoUK) September 23, 2017