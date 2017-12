Nesër mblidhet Kryesia, pritet të caktohet seanca për Demarkacionin

Marrëveshja për Demarkacion, bashkë me raportin e Komisionit të Shpejtim Bulliqit, ka arritur në Kuvend, pas miratimit nga ana e Qeverisë, në mbledhjen e mëngjesit të së hënës. Express merr vesh se të martën do të mblidhet Kryesia e Kuvendit për të caktuar seancën.

Seanca për votim të Demarkacionit me Malin e Zi pritet të caktohet të martën nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës. Kështu kanë konfirmuar për Gazetën Express burime brenda Kuvendit.

Të njëjtat burime i kanë thënë Gazetës Express se seanca pritet të caktohet javën e ardhshme, pasi për këtë javë tashmë janë të parapara dy seanca të rregullta, përfshirë atë për shqyrtimin e buxhetit për vitin 2018.

Megjithatë, as e dita e premte e kësaj jave nuk përjashtohet si ditë kur mund të caktohet mbajtja e seancës për demarkacion, që hyn në rend të ditës pas gati një viti në Kuvend.

Nga ana tjetër, zëdhënësi i Qeverisë, Arbër Vllahiu, ka bërë të ditur se sot i është proceduar Kuvendit raporti i komisionit të Shpejtim Bulliqit si dhe Projektligjin për Ratifikimin e Demarkacionit.

“Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për kufirin shtetëror ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi së bashku me raportin e komisionit për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, brenda ditës i procedohen Kuvendit”, thuhet në përgjigjen nga Qeveria. /Express/

