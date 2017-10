Nëse hani këto ushqime me barkun bosh, rrezikoni atak kardiak

Mësoni se cilat ushqime duhet dhe nuk duhet të hani me stomakun bosh:

1. Hani vezë

Stutimet tregojnë se ngrënia e vezës në mëngjes redukton kaloritë. Mund t’i hani të skuqura ose të ziera.

2. Shmangni domatet

Ngrënia e domateve me stomakun bosh rrit aciditetin e tij dhe shkakton ulçerën.

3.Hani tërshërë

Tërshëra është përbërësi perfekt për mëngjes, i cili mbron murin e stomakut nga aciditeti.

4. Shmangni kafen

Pirja e kafesë apo çajit me stomakun bosh mund të shkaktojë përzierje. Gjithashtu, ajo mund të nxisë aciditetin e lartë të stomakut.

5. Hani shalqi

Shalqiri përmban shumë ujë dhe është një hidratues perfekt. Ai përmban likopene që janë të mira për zemrën, lëkurën dhe gjakun.

6. Shmangni qitron (fruta të ngjashëm me të)

Portokalli, limoni dhe qitro mund të shkaktojnë shumë probleme te njerëzit me inflamacion të ulët në ezofag.

7. Hani boronicat

Boronicat janë të mrekullueshme për mëngjes. Ata nxisin funksionimin e metabolizmit, rregullojnë presionin e gjakut dhe përmirsojnë kujtesën.

8. Shmangni pijet me sheqer

Pijet me sheqer, përfshirë lëngjet nxisin dëshirën për të ngrënë.

9. Hani arra

Arrat ulin rriskun e shfaqjes së ulçerës sepse normalizojnë nivelin e pH në stomak.

10. Shmangni kosin

Kosi përmban shumë acid dhe i bën shumë keq stomakut nëse e përdorni në mëngjes.