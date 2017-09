Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është organizuar tërheqja e shortit për numrin e renditjes së subjekteve politike për zgjedhjet e 22 tetorit.

Në zgjedhjet lokale PDK do të garojë me numrin 94, ku shortin e ka tërhequr kandidati i kësaj partie për zgjedhjet lokale në Prishtinë, Lirak Çelaj.

Ndërkaq LDK do të garojë me numrin 47, Vetëvendosje me numrin 10, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do ta ketë numrin 50.

