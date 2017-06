Në Gjilan po ri-hapet klubi më i madh i natës në vend, “STOP Club” do të performojnë emrat më të mëdhenj të skenës

Klubi më i madh i natës në vend, STOP Club-Gjilan, po hap edicionin veror.

Stop Club-Gjilan, është bërë gjigant për nga madhësia. Në një ambient të jashtëzakonshëm i realizuar me finesë dhe shumë përkushtim, Disco Stop do të vijë me netë spektakolare.

Hapësira e transformuar do të ketë kapacitet prej mbi 6 mijë personash. Në netët që pritet të fillojnë nga hapja e madhe më 25 qershor 2017 në shtëpinë e vjetër #Stop por me adresë të re mbrapa qendrës tregtare “Drini Market” në Gjilan, po e hapet sezoni verore për këtë vit.

Do të performojnë emrat më të mëdhenj të skenës muzikore shqiptare, dhe jo vetëm një, por nga tri katër artistë për një natë.

Me 25 qershor në diskotekën Stop në Gjilan, për festën e bajramit ka ftuar #Meda, #ShkurteGashi, #Gjiko

Disco Stop pritet që të jetë klubi më atraktiv në rajon, duke tërhequr interesim edhe jashtë vendit.

Si gjithmonë Stop është adresa me atmosfer ma të mirë në trojet shqiptare.

Ejani te festojm së bashku



Pèr Femra Gratis deri ora 23:00

Rezervo :+377 44 862 862

(Artikull i sponsorizuar)

