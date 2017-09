Arsenali barazoi me Chelsean me rezultat 0-0 në Ligën Premier.

Por, rezultati ndryshoi në minutën e 74, por vetëm për disa sekonda.

E gjitha kjo pasi Shkodran Mustafi shënoi me kokë pas asistimit të Granit Xhakës, por fatkeqësisht mbrojtësi shqiptar ishte në pozicion jashtë loje.

Goli vazhdon të komentohet për festën e madhe të ish-mbrojtësit të Valencias, ku nuk mungojnë edhe shakatë në rrjetet sociale.

Paraqitja e dyshes shqiptare në këtë takim nuk ishte në nivelet që jem mësuar t’i shikojmë. /Telegrafi/

Raportet thonë se Shkodran Mustafi është ende duke festuar golin në pozicion jashtë loje në Stamford Bridge

BREAKING: Reports that Shkodran Mustafi is still celebrating his offside goal at Stamford Bridge. 😂 pic.twitter.com/vjbToBsKOQ

