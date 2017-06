Mustafa do të komunikojë me Haradinajn e Limajn vetëm kur të mos ekzistojë PAN-i

Isa Mustafa, kryeministër në largim, ka thënë se LDK është e hapur që të bëjë koalicion paszgjedhor me të gjitha partitë, përveç PDK-së.

Por ai thotë se kushti i vetëm i tyre për bashkëqeverisje me dikë, është që ta kenë postin e kryeministrit.

Ai thotë se përveç bisedimeve me Vetëvendosjen, do të tentojnë të ketë komunikim edhe me Ramush Haradinajn dhe Fatmir Limajn, por vetëm pasi të largohen nga PAN-i.

‘Jo përderisa ekziston PAN. Me të gjithë do të bisedojmë vetëm që LDK ta ketë kryeministrin, përvec PDK-në.’, ka thënë Mustafa në Rubikon, transmeton Periskopi.

Ndërsa Mustafa ka zbuluar se që prej rrëzimit të qeverisë, nuk kanë pasur më ndonjë komunikim me PDK-në.

