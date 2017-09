Në një shkrim nga “Daily Star” thuhet ekzaktësisht që “një cunami i madh do të shkatërrojë SHBA-në”.

I gjithi është një parashikim nga murgesha Lucia el Fatima, i njëjti person që parashikoi saktë Luftën e Dytë Botërore dhe përpjekjen për vrasjen e Papa Gjon Palit II në vitin 1981.

Motra, Lucia el Fatima, pa një vizion të një tërmeti masiv dhe një vullkan në shpatet Kanarie që bien në det dhe shkaktojnë valën masive të baticës mes 650 dhe 1.500 metra.

Ndër tjera Daily Star shkruan:

Tsunami: Motra Locia el Fatima parashikoi se një valë gjigante do të godiste SHBA-në dhe me sa duket ky vizion përputhet me përshkrimet e fundit të botës në Bibël. Shkencëtarët kanë paralajmëruar se kjo ngjarje ka shumë të ngjarë që të ndodhë në të vërtetë. Vullkani “Cumbre Vieja” në ishullin Kanarie të La Palmas ka rrezik potencial që të bjerë në det duke shkaktuar një deri në 1.500 metra të lartë, sipas Institutit të Gjeofizikës dhe Fizikës Planetare në Universitetin e Kalifornisë dhe Greig Benfield nga Qendra Kërkimore e Hazardit në Unoversitetin e Londrës. Ku cunam do të garantonte një goditje gjigante që Atlantiku do i bëntë bregut lindor të SHBA-së. Në kohën që ky cunam do të arrinte në Nju Jork do të ishte dy herë më i lartë se cunami i Ditës së Boksit në vitin 2004, i cili vrau 250.000 njerëz rreth Oqeanit Indian. I ashtuquajturi Eklipsi i Madh Amerikan i Diellit – i cili shumë teoricienë të konspiracionit bien dakord, ishte një shenjë që bota po përfundon – ishte “Shenjë e Jonahut” nga Perëndia, thanë ata.”

Gjithsesi i mbetet kohës ta vërtetojë këtë parashikim që duhet thënë është katastrofal nëse ndodh.

Komentet

