Muaj më parë u kacafytën, por tani Vidal e shpëton Kimmichin nga kartoni i kuq – as lojtarët e PSG-së nuk mbajtën dot të qeshurat (Fotp/Video)

Paris Saint Germaini fitoi ndaj Bayern Munchenit me rezultat 3-0.

Ndeshja u luajt në kuadër të Grupit B në Ligën e Kampionëve dhe pas fitores është klubi francez ai që prinë me gjashtë pikë gjithsej.

Një nga momentet më interesante të takimit ndodhi në minutën e 23-të, kur gjyqtari Antonio Mateu Lahoz, ishte gati ta përjashtojë Joshua Kimmichin.

Gjermani gjatë një aksioni rrezoi një nga lojtarët kundërshtarë në tokë dhe këtë gjyqtari spanjoll e vlerësoi si ndërhyrje për karton.

Në mendjen e tij Lahoz kishte kartonin e verdhë pasi ndërhyrja nuk ishte shumë e ashpër, por aksidentalisht nxori të kuqin.

Dhe e gjitha kjo u vërejt nga Arturo Vidal, i cili e përmirësoi gjyqtarin.

Dhe normalisht e gjitha kjo përfundoi në të qeshura, si nga vet lojtari, gjyqtari, por edhe disa nga yjet e PSG-së që ishin afër.

Vlen të kujtohet se dyshja e Bayernit ishin kapur fizikisht teksa luanin kundër njëri-tjetrit në Kupën e Konfederatave 2017, kjo në ndeshjen mes Gjermanisë dhe Kilit, transmeton Telegrafi.

Pas ndeshjes kiliani kishte folur për incidentin duke zbuluar edhe fjalët që ia kishte thënë Kimmichit:

“I thash të fliste më pak dhe të luante më shumë. Është në rregull, ishim të nervozuar. Jemi shokë. Pas ndeshjes nuk jemi parë, por do shihemi pas 20 ditësh”.

Por, për këtë kishte folur edhe talenti gjerman pasi në atë kohë ishte kryetemë e mediave sportive:

“Kjo nuk do të jetë problem në stërvitjen e parë të Bayernit. Unë nuk i fola, ai më tha disa gjëra, por unë nuk mërzitem. Këto gjëra ndodhin në futboll”.

Vlen të theksohet se ndeshja e ardhshme e bavarezve në Bundesliga është ndaj Herthas, kurse në garën më të madhe për klube ndaj Celticut.

Aktualisht Bayerni renditet në vendin e tretë në kampionatin elitar gjerman, ku nga gjashtë ndeshje ka 13 pikë, dy më pak se lideri, Borussia Dortmund.

Kurse në LK në pozitën e dytë me tre pikë, aq sa Celtic. PSG prinë me gjashtë pikë, kurse Anderlecht vazhdon me zero pikë në Grupin B. /Telegrafi/