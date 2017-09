Të enjten dhe të premten do të mbajë mot i ngrohtë dhe kryesisht me diell. Ndërsa në fundjavë pritet të mbajë mot edhe më i ngrohtë dhe kryesisht me diell. Ditën e diel vranësirat gradualisht pritet të shtohen, derisa ditën e hënë në orët e pasdites priten mundësi edhe për riga lokale shiu.

Temperaturat gjatë ditëve në vijim gradualisht do të shënojnë rritje, me minimale nga 9C deri në 14C, e maksimale nga 26C deri në 31C, shkruan Gazeta Metro.

Era do të fryjë mesatarisht nga drejtime të ndryshme 3-6m/s.

Shtypja atmosferike pasi që do të shënojë rritje, deri në fundjavë gradualisht do të zbres rreth vlerave normale.