“Misteri” i bajameve, kanë shumë kalori, por të dobësojnë

Si pjesë e një diete të kontrolluar, ky lloj i frutave të thata zvogëlon yndyrën totale dhe dhjamin.

Për të mos u shëndoshur, dhe për të humbur në peshë, nuk është i këshillueshëm një ushqim me 600 kalori në orë. Përdorimi i frutave të thata, si bajamja mund të ketë një efekt vërtet të jashtëzakonshëm.

Rezultatet e studimit

Ky është rezultati i një studimi të sapopublikuar në The Journal of Nutrition. Në këtë hulumtim, të kryer në Universitetin e Purdue të West Lafayette, Indiana (USA), 86 të rritur që ishin mbipeshë ose obezë ndoqën dy dieta me kalori të ulët, e njëjta gjë si dhënia e energjisë, por me bajame (15% e totalit të kalorive, mesatarisht 38 gram në ditë) ose pa atë.

Pas tre muajsh, humbja e peshës ishte e ngjashme në të dy grupet, por reduktimi total i yndyrës ishte më i madh (rreth një kilogram) tek ata që kishin marrë pjesë në dietën me bajame dhe kishin një humbje më të madhe të dhjamit (më i rrezikshmi sepse shoqërohet edhe me rrezikun e sëmundjeve të zemrës).

Zëvendësimet e frutave të thata

Një nga hipotezat e kërkuesve ka të bëjë me përmbajtjen e lartë të yndyrave të pangopura të bajameve, të cilat në prani të kufizimit kalorik, do të rrisnin oksidimin e yndyrës me zvogëlimin e dhjamërave.

Përveç këtij roli të mundshëm të acideve yndyrore të pangopura – shton Mariangela Rondanelli, profesoreshë e shkencave dhe teknikave dietike të aplikuara në Universitetin e Pavias – edhe përmbajtja e lartë e fibrave dhe proteinave të bajameve mund të ndihmojnë në shpjegimin e rezultatit.

Fibrat dhe proteinat, në fakt, mund të ndihmojnë për të rritur ndjenjën e ngopjes. Gjithashtu falë magnezit dhe fosforit, tyrosinës dhe triptofanit, të gjitha substancat e përfaqësuara mirë në bajame, mund të luajnë rol në përmirësimin e tonit të humorit që ndihmon efikasitetin e dietës.

Edhe nëse këto vëzhgime duhet të konfirmohen, duhet të mbahet mend se frutat e thata me vaj janë ndër ushqimet më të vlerësuara nga hulumtimet e fundit, veçanërisht për rolin e mundshëm mbrojtës të sëmundjeve kardiovaskulare dhe disa lloje të kancereve.

Nëse arrat, në të vërtetë, janë të pasura veçanërisht me acid alfa linolenik (një acid yndyror i serisë omega 3, tek arrat e pishës ka me bollëk proteina dhe magnez, tek bajamet ka fibra dhe tek lajthitë vitamina E është një antioksidues i fuqishëm.