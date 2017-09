Ministri Tahiri tregon se çfarë ndryshime do të ketë kodi penal

Ministri i ri i Drejtësisë, Abelard Tahiri është zotuar se do të heqë vakuumet ligjore, të cilat kanë pamundësuar përfundimin apo zbardhjen e shumë rasteve.

Ai ka thënë në KTV se fillimi i vitit të ardhshëm do të jetë pasqyra e rezultateve të para.

Tahiri ka bërë të ditur se tashmë kanë filluar punimet në bashkëpunim të ngushtë me Ambasadën amerikane, EULEX-in, me Komisionin Evropian, përfaqësuesit e prokurorisë dhe gjyqësorit.

Këto grupe punuese janë duke e bërë hartimin e kodit e procedurës penale dhe po bëhet rishikimi i pjesës së konfiskimit të pasurisë së pavlefshme.

“Në dhjetor do të kalojë në qeveri dhe pastaj do ta kemi në fillim të vitit të ardhshëm, do të jetë një ndër pikat e para të qeverisë, pres që shumë shpejtë të hyjnë në fuqi këto ndryshime”, ka thënë ai.

