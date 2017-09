Ministri i Punëve të Jashtme Behgjet Pacolli në vizitën e tij zyrtare në SHBA është takuar edhe me homologun e tij turk Mevlüt Çavuşoğlu, shkruan arbresh.info

Pas takimit të ngrohtë siç ka thënë ai me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Pacolli është takuar edhe me Çavuşoğlun. Ky i fundit i ka rikonfirmuar mbështetjen e fuqishme të vendit të tij për Kosovën.

“Pas takimit me Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, kisha rastin që ta takojë në një takim shumë të ngrohtë dhe miqësor homologun tim, Ministrin e Jashtëm të Turqisë, Mevlüt Çavuşoğlu. Me homologun nga Turqia ri-konfirmova mbështetjen e fuqishme nga ky vend”, ka shkruar ai në Facebook.

Gjithashtu kryediplomati kosovar ka paralajmëruar vizitën e diplomatit turk në vendin tonë.

“Miku im, Mevlüt shumë shpejt do ta vizitojë Kosovën, ku ndër të tjera do të koordinojmë agjendën mbi vazhdimin e lobimit për vendin tonë në raport me vendet jo-njohëse”, përfundon ai.

