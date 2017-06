Milaim Zeka: PDK e LDK të qëndrojnë në opozitë

Anëtari i Nismës, Milaim Zeka, ka thënë se për hir të demokracisë qeverinë duhet ta krijoj Ramush Haradinaj, të cilën, siç thotë ai duhet ta votojnë Lidhja Demokratike e Partia Demokratike, por të mbesin në opozitë.

Zeka, nëpërmes një shkrimi në Facebook, ka përmendur listën e Vetëvendosjes, që sipas tij ka pasur shumë emra që më parë i takonin PDK’së.

Ai ka thënë se edhe Lidhjen Demokratike e dënoi elektorati i tij por duke votuar ata që ishin kundër kreut të partisë, Isa Mustafa, dhe anëtarët e rinj si Driton Selmanaj e Lumir Abdixhiku.

Ky është shkrimi i plotë i Zekës:

PDK-ja dhe LDK eja ma mire ne opozite

Matematikat e PDK se dhe te LDK se, nuk kane dale bash kerkah, ne baze te informacioneve qe po vijne nga kutite e votimit. PDK -ja, ka llogaritur, qe ne kete parlament, te dal me minimum 37-41 deputet. Edhe LDK eja ka synuar shume me shume.

Tani qe po dalin rezultatet, ne nje vend demokratik, per hire te votes se popullit, keto dy parti munde ta votojne Qeverine e Ramush Haradinajt, por te mbesin ne opozite. Ky veprim, ne radhe te pare do te ishte ne te miren e Kosoves, pastaj ne te miren e ketyre dy partive, pasiqe kur nje njeri ka marramendje, i duhet nje pushim, per ta rimarre veten.

Nga analizat e listave qe kam bere, te pakten jane 40 kandidat te listes se VV, te cilet vijne nga radhet e PDK se. Keta njerez, te cilet kane qene aktivist te devoteshem te kesaj partive, normal qe me vete e kane marre edhe votuesin e tyre.

Edhe votimi aqe masovik per Vjosa Osmanin, po edhe per Dritonin e Lumirin, jane thjeshte shprehje e denimit, dhe ndeshkmit te politikes se Isa Mustafes. Per dallim nga antaresia e PDK se qe masovikisht kaloi ne VV, elektorati i LDK se e ndeshkoi ekzekutivin e partise, duke i votuar ata te cilet ishin kunder Isa Mustafes, i cili do te ngelet ne historin e kesa partie, si arcitekti i shkaterrimit te saje!!!

