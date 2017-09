Lionel Messi ka vazhduar të shënojë gola përballë Eibarit, duke gjetur dy herë rrjetën brenda tre minutave.

‘Pleshti’ shënoi në minutën e 59-të dhe 62-të për ta dërguar rezultatin në 5-1.

Ky ishte goli i tretë i Messit në këtë ndeshje, pasi në pjesën e parë kishte shënuar nga penalltia.

Për Barcelonën dy golat e tjerë i shënuan Paulinho dhe Denis Suarez.

Barcelona e mbyll ndeshjen para kohe me Eibar dhe do ta vazhdojë serinë prej pesë ndeshjes po aq fitore. /Telegrafi/

📹 Leo Messi scores the fourth goal. #fcblive #barçaeibar pic.twitter.com/MVeTzuovwX

📹 Leo Messi scores his third goal & completes his hat-trick. #fcblive #barçaeibar pic.twitter.com/zLLRLcXeQw

