Lionel Messi është një makineri e golave dhe këtë e dëshmon fakti se portieri italian i Juventusit, Gianluigi Buffon, u bë portieri i 138 që futet në listën e portierëve që argjentinasi iu ka shënuar.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar shumë gola që nga paraqitja e tij e parë me Barcelonën, duke u bërë makth i portierëve, ku nga emrat e mëdhenj të gjithë tani janë futur tashmë në ‘listën e tij të zezë’ të shënimeve.

Megjithatë, janë katër portierë, ku njëri është i njohur dhe tre tjerë mund të mos keni dëgjuar asnjëherë për ta, që kanë arritur ta mbajnë portën e paprekur kur kanë luajtur përball sulmuesit argjentinas.

Braziliani Julio Cesar, i njohur më së shumti me kohën e tij si portier i Interit, u përball me Messin në dy raste dhe frenoi argjentinasin në të dy rastet, duke e mbajtur portën e paprekur.

Portieri Renan Brito Soares, dikur te Valencia dhe Xerez në Spanjë, ka luajtur kundër Messit në tri raste, duke mbajtur portën e pastër në çdo njërën nga këto tri ndeshjes.

Uruguaiani Sebastian Vieira është gjithashtu i barabartë me brazilianin, ndërsa ish-portieri i Villarrealit e mohoi Messin në tre ndeshjet e tij kundër që i pati.

Dhe së fundi, portieri i vetëm që e ka ndaluar Messin që të gjejë rrjetën në katër ndeshje kundër tij, është Sergei Ryzhikov i Rubin Kazan.

Sergey Ryzhikov is the only goalkeeper who has kept a clean sheet in four matches against Leo Messi @FCBarcelona @TeamMessi pic.twitter.com/zlUHxQsq6Q

— FC Rubin Kazan (@fcrk_en) September 13, 2017