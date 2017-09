Kryeministri në detyrë i Qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, do t’ia dorëzojë postin e shefit të ekzekutivit Ramush Haradinajt, në ditën e parë të javës që vjen.

Burime të portalit Koha.net kanë bërë me dije se Mustafa e Haradinaj do të bëjnë pranim – dorëzimin e detyrës të hënën.

“Të hënën do të bëhet dorëzimi i detyrës te z. Haradinaj. Për orën, mbetet që të konfirmohet, por besojmë se do të jetë aty kah mesdita”, ka thënë për portalin Koha.net një burim brenda kabinetit të Mustafës.

Haradinaj u zgjodh sot kryeministër me 61 vota të deputetëve të Kosovës, derisa seanca e jashtëzakonshme e thirrur për sot u zvarrit për disa orë në pritje të deputetëve të Listës Serbe, të cilit kishin shkuar në Beograd për të marrë sinjalin se mund ta votojnë Haradinajn për kryeministër.

Para gazetarëve, Haradinaj tha se do të flasë për prioritetet e tij si kryeministër në ditën që merr mandatin si kryeministër. E siç ka thënë, kjo do të bëhet “kur z. Mustafa të jetë gati”.

