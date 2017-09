Në një studim të ri të kryer nga departamenti i psikologjisë në UNAM, u zbulua që meshkujt, të cilët janë në një lidhje me femra të kolme apo martohen me to, janë 10 herë më të lumtur sesa ato që janë në marrëdhënie me femra “elegante”.A i dini arsyet përse?– Le të themi më shumë kile, më shumë dashuri.

– Meshkujt vdesin për ushqim, po ashtu edhe kjo kategori femrash.– Ato mund të gatuajnë shumë mirë dhe mënyra për t’i rrëmbyer zemrën një mashkulli është përmes stomakut.– Përqafimet e tyre janë më të këndshme.– Janë më “funny”. Më shumë të qeshura, pra më shumë lumturi.– E kanë shumë të thjeshtë t’i blejnë dhurata. Disa çokollata do të ishin ideale.– Nuk ka nevojë për dieta. Palestra ta shpif gjithsesi, apo jo?

