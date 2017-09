Kancelarja gjermane Angela Merkel ka uruar kryeministrin e ri kosovar Ramush Haradinaj.

Në njoftimin e kryeministrisë theksohet se Merkel i ka përmendur detyrat e vështira të Haradinajt, duke përfshirë edhe demarkacionin me Malin e Zi.

Ajo i ka kujtuar edhe detyrën për përmirësim të situatës ekonomike si dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Në urimin e Kancelares Merkel thuhet:

“I nderuari Zoti Kryeministër,

Ju uroj për zgjedhjen tuaj Kryeministër,

Para Jush dhe Qeverisë suaj dalin detyra të rëndësishme dhe të vështira. Ngritja dhe forcimi i shtetit ligjor, përmirësimi i situatës ekonomike, dialogu me Serbinë, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi si dhe luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkojnë vëmendjen tuaj. Këta janë hapat tuaj qendror për forcimin e perspektives evropiane të Kosovës. Qeveria Federale edhe më tej do t’ju përkrahë në këtë rrugë.

Për mandatin tuaj të dytë ju dëshiroj fat dhe sukses

Me nderime,

Angela Merkel,

Kancelare e Republikës Federale të Gjermanisë”

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!