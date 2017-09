Më thuaj të brendshmet që vesh, të të tregoj se cila je!

A e dini se shumë gjëra nuk kanë nevojë për fjalë? Ndonjëherë mjafton të shikojmë çfarë të brendshmesh vesh femra, që ne shoqërohemi me të për të kuptuar deri diku personalitetin e saj.

Vajzat zakonisht veshin lloje të ndryshme të të brendshmeve, por secila prej tyre ka një kuptim, deri diku për personalitetin e tyre.

Bokset: Nëse veshin bokse duan të tregojnë se linjat e tyre trupore janë shumë të rehatshme për to dhe nuk e vrasin mendjen se çfarë mendojnë të tjerët. Janë lloji i vajzave që merren me sport dhe të forta në karakter.

Mbathje si të gjyshes: Dijeni se rehatia është prioriteti i tyre kryesor. Ato nuk e vrasin mendjen për çfarë i rrethon dhe nuk ju bën shumë përshtypje nëse duken seksi apo jo.

Tanga: Kjo gjë tregon se karakteri i tyre është shumë agresiv dhe tregon gjithashtu se dëshiron të jetë dominante. Kanë shumë dëshirë të bien në sy dhe të tregojnë format e tyre trupore.

Bikini: Nëse zgjedh të veshë bikini kjo tregon që është një femër qejflie që e ka mendjen vetëm të dalë e të shëtisë. Nëse i kërkon të dalësh me të, do jetë gjithmonë gati. I pëlqen shumë të kërcejë dhe të argëtohet.