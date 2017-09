Një berber shqiptar i ka impresionuar të gjithë. Si mediat vendore, ashtu edhe ato ndërkombëtare.

Azem Sheshi është shndërruar në një sensacion. Ai i pret flokët klientëve të tij me sy mbyllur, i prenë flokët me katër gërshërë në duar, me çakmak, apo edhe me djegie.

Ai thotë se ka shtatë vjet që merret me këtë zanat.

“Në fillim kam pasur shumë vështirë, por me kohë ia kam dalë dhe tani më shkon shumë mirë. Jam 23-vjeçar dhe kam shtatë vjet që merrem me këtë punë. E bëj me shumë pasion”, ka thënë Sheshi për albinfo.ch.

Berberi shqiptar ka pasur oferta për të punuar në shumë vende evropiane, por nuk e braktis fshatin e tij.

“Kam pasur shumë oferta nga jashtë Shqipërisë, si Itali, Norvegji, Londër e disa vende tjera, por nuk jam larguar. Janë disa arsye personale pse nuk largohem”, ka shtuar tutje ai.

Ai thekson se është i kënaqur me punën që bën.

“Jam shumë i lumtur në fshat. Mjafton të jem duke punuar dhe të jem afër familjes time. Kjo ka shumë rëndësi për mua”, përfundoi Azem Sheshi.