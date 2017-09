Me raportet që tirani, Kim Jong ka hedhur një tjetër raketë balistike që mund të arrijë SHBA-të ose Mbretërinë e Bashkuar, ju mund të pyesni se katastrofa është e afërt.

Së bashku me testet e raketave dhe tensionet në rritje midis Koresë së Veriut, fqinjëve të saj dhe Amerikës së Donald Trump, shkakton një ndjenjë shqetësimi të dukshme. Më pas, vjen lajmi i padëshiruar se një planet i ri “po shkatërronte Tokën”, diçka që sipas autorit David Meade, ishte përmendur tek piramidat.

Ndoshta nuk është befasi, pasi Clock Doomsday ka lëvizur në dy minuta deri në mesnatë.

Shtrirja dhe tmerri i “Luftës së Tretë Botërore” është e paimagjinueshme, por Mbretëresha ka një fjalim të përgatitur në rast se ndodh.

Shkruar në vitin 1983 në kulmin e Luftës së Ftohtë. Ndërsa disa pjesë i përkasin periudhës së kohës kur është shkruar, pjesa tjetër mbetet po kaq e rëndësishme sa edhe sot.

Pjesë nga fjalimi cituar nga BBC:

“Tani, kjo çmenduri e luftës po përhapet edhe njëherë nëpër botë dhe vendi ynë trim duhet përsëri të përgatitet për të mbijetuar kundër mosmarrëveshjeve të mëdha.

Unë kurrë nuk e kam harruar pikëllimin dhe krenarinë që ndjeva, teksa motra ime dhe unë dëgjonim fjalët frymëzuese të babait tim [Xhorxhi VI] në atë ditë fatale në 1939 [në fillim të Luftës së Dytë Botërore].

As edhe për një moment të vetëm nuk imagjinova, se kjo detyrë solemne dhe e tmerrshme një ditë do të binte mbi mua.

Por çfarëdolloj tmerresh që na presin të gjithëve, cilësitë që na kanë ndihmuar ta mbajmë dy herë të paprekur lirinë tonë, në këtë shekull të trishtuar, do të jenë edhe një herë, forca jonë.

Ne të gjithë e dimë se rreziqet që përballim sot, janë më të mëdha se sa në çdo kohë në historinë tonë të gjatë.

Armiku nuk është ushtari me pushkën e tij dhe as avioni që sillet në qiej, mbi qytetet tona, por fuqia vdekjeprurëse e teknologjisë”.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!