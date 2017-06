Aleanca Kosova e Re pritet që në orët e sotme të pasdites të mbledh kryesinë e saj.

Indeksonline mëson se takimi do të mbahet në ora 15:00 në Hajvali.

Derisa pika e vetme e kësaj mbledhje do të jetë përcaktimi i AKR-së se me cilin koalicion do të vazhdojë.

Ndryshe, partia e Behgjet Pacollit ka arritur që këto zgjedhje t’i fitojë katër ulëse në Kuvendin e Republikës.

