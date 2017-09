Mbështolli kokën me fletë alumini pas larjes së flokëve dhe la pa fjalë me rezultatin

Çdo gjë që ju nevojitet për këtë truk janë këta përbërës të natyrshëm.

Përbërësit:

1 limon, portokall ose grejpfrut

1 banane

2l qumësht

Përgatitja:

Së pari duhet të shtrydhni limonin, portokallin ose grejpfrutin. Vendosni një banane në një blender dhe përzieni me 2l qumësht. Pas kësaj përziejini të gjitha këto përbërës dhe aplikoni në flokët tuaj, pastaj mbështilleni me fletë alumini. Kjo përzierje duhet të lihet për të vepruar në flokë për gjysmë ore dhe pastaj lani flokët me shampo. Me këtë kombinim ju do të keni flokët të shkëlqyeshëm, të shëndetshëm, të bukur dhe çka është më e rëndësishmja pa zbokth.Shije.al