Opozita në parlament ka bërë marrëveshjen e parë: PD dhe LSI kanë ndarë drejtimin e tre komisioneve parlamentare.

Nënkryetari i PD, Edmond Spaho dhe kryetarja e LSi, Monika Kryemadhi kanë rënë dakord gjatë bisedimeve në mesnatë që PD të kryesojë Komisionin e Integrimit me Genc Pollon dhe Komisionin e Mediave me Albana Vokshin dhe LSI të drejtojë Komisionin e Shëndetësisë me Petrit Vasilin.

