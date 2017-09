E gjithë dasma e Getoarit dhe Marinës do të jetë një spektakël i bushur plot magji.

Një sipërfaqe rreth 600 metër katror të shndërruar në një kopsht ekzotik, mbrojtur me security dhe një darkë festive të gjithën nën dritën e yjeve megjithëse jemi në vjeshtë. Në këtë sipërfaqe gjikande të muluar nga një tendë e tejdukshme do të rrinë mbi 300 të ftuar .

Dekori me lulet e kuqe me rozë, qirinjtë dhe superndriçimi janë kaq romantike.

‘Per te paren here ne Shqiperi Tenda prej 700 metrash katrore e punuar ne 4 dite e 4 nete te tjera me adrenaline, pergjegjesi dhe shume gezim!’-ka pohuar Alketa Vejsiu në një prej postimeve te saj.

Mësohet gjithashtu se Marina dhe Geti do të organizojnë një afterparty, ku nusja do të shfaqet me një veshje ndryshe e ku muzika bashkë me valët e detit, do të shoqërojë të ftuarit deri në orët e para të mëngjesit. / Gazeta Express/