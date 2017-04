At. Madrid në gjysmëfinale të Champions, Real-Bayern shkon në shtesë

Atletico Madrid është skuadra e parë gjysmëfinaliste në Champions League, duke eliminuar kampionët e Anglisë, Leicester.

Spanjollët fituan në ndeshjen e parë 1-0, ndërsa në atë të kthimit barazuan 1-1 duke prerë biletën për në gjysmëfinale.

Atletico Madrid kaloi e para në avantazh me anë të Niguez, duke bërë që Leicester-it t’i nevojiteshin 3 gola për të kaluar më tej. Megjithatë kampionët e Anglisë shënuan vetëm një gol me anë të Vardy-it, duke u eliminuar.

Ndërkohë në superndeshjen Real Madrid-Bayern kualifikimi do të vendoset në 30 minutat e shtesës pasi koha e rregullt është mbyllur me fitoren 1-2 të Bayren, e njëjti me fitoren e Realit në Allianz Arena. Bayern-i po luan me një lojtar më pak pas daljes me kartonin e kuq të Vidal.

