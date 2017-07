LVV-ja dhe LDK-ja s’i ndalin takimet

Përfaqësuesit e lëvizjes “Vetëvendosje” dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) tashmë kanë nisur zyrtarisht takimet mes vete, pas thirrjeve të vazhdueshme për bashkëpunim, shkruan sot, gazeta Zeri.

Kryetari i LVV-së, Visar Ymeri, bashkë me kandidatin për kryeministër nga ky subjekt, Albin Kurti, zhvilluan një takim këtë të enjte me të parin e LDK-së, Isa Mustafa, si dhe me nënkryetarin e kësaj partie, Lutfi Haziri. Kështu bënë të ditur përfaqësuesit e “Vetëvendosjes”, të cilët thanë se takimet do të vazhdojnë edhe më tutje.

Ata me këtë rast njoftuan se të enjten është diskutuar mbi zhvillimet e fundit dhe situatën politike. Sipas tyre, është i nevojshëm një bashkëpunim mes LVV-së dhe Lidhjes Demokratike pasi që PDK-ja duhet të ngelet në opozitë.

Kurse përfaqësuesit e LDK-së nuk kanë dashur të japin detaje rreth takimit, megjithëse kanë thënë se e mbështesin një takim të tillë.

Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike kanë vlerësuar se diskutimet e takimet mes LVV-së e LDK-së janë të qëlluara dhe se një koalicion mes këtyre dy subjekteve do të ishte mëse i mirëpritur.

