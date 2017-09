Manchester Unitedi fitoi ndaj Evertonit me rezultat 4-0 në Ligën Premier.

Golin e tretë në takim e shënoi Romelu Lukaku dhe belgu nuk ngurroi të festojë ndaj ish-skuadrës së tij.

Sulmuesi i Djajve të Kuq më pas shpjegoi edhe arsyen e festimit, duke treguar se ishte kundërpërgjigjeje e gëzimit të tifozëve të Evertonit kur ai godi murin gjatë gjuajtjes së lirë.

“Dua të them, është një tjetër gol dhe jam i lumtur me këtë fitore. Ishte vetëm një ngacmim.

“Humba gjuajtjen e lirë, por tani shënova me kokë. Ky është futbolli”, ka thënë Lukaku. /Telegrafi/

This is incredible. Everton fans jeering Lukaku as he hits his free-kick into the wall. Instant karma.pic.twitter.com/V1xak2PY7k

— Jordan Clarke (@FourFourJordan) September 17, 2017