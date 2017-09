Lepaja: As Shpend Ahmeti, e as Arban Abrashi, ja kush pritet të jetë fitues i zgjedhjeve në Prishtinë

Njohësi i rrethanave politike në vend Fadil Lepaja, vlerëson se përveç Shpend Ahmetit dhe Arban Abrashit, kandidat potencial për t’i fituar zgjedhjet në Prishtinë mund të jetë edhe kandidati i AKR-së Selim Pacolli.

“Mendoj se gara për Prishtinën do të jetë shumë e ashpër dhe se do të jenë tre kandidat pak a shumë të përafërt, besoj se vendimtare do të jetë koalicioni që do të arrihet për balotazh, përpos Vetëvendosjes dhe LDK-së, kandidati i AKR-së Selim Pacolli mund të jetë konkurues dhe me gjasa të gjendet në balotazh përballë kryetarit aktual”, tha Lepaja për Gazetën Blic.

Ndërsa për të parin e Prishtinës kandidojnë këta kandidat: Shpend Ahmeti nga Vetëvendosja, Arban Abrashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Arbër Vllahiu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lirak Çelaj nga Partia Demokratike e Kosovës, Selim Pacolli nga Aleanca Kosova e Re, dhe Shyqyri Bytyqi nga Nisma për Kosovën.

Zgjedhjet lokale do të mbahen me 22 tetor.

