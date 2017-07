Lekaj thotë se Kuvendi duhet të vendos për dialogun me Serbinë

Dialogu Kosovë-Serbi i nisur në nivel presidentësh po kundërshtohet nga subjektet politike në vend e shoqëria civile.

Edhe Pal Lekaj nga AAK’ja thotë se është dashur të pritet formimi i qeverisë dhe konstituimi i Kuvendit dhe më pas Kuvendi të vendos për dialogun me Serbinë.

“Të vendos Kuvendi se si të shkohet në dialog me Beogradin. Kush do ta përfaqësoj Kosovën. A do të jetë Presidenti që mund të jetë dhe në një kornizë të qartë të termave dhe afateve me Serbinë”, tha Lekaj për KTV’në.

Ndërsa, Vetëvendosje thotë se presidenti Hashim Thaçi me këtë veprim po mundohet të faktorizohet për të gjetur shpëtim nga Gjykata Speciale.