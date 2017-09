Lekaj: Do të vazhdohet me zgjerimin e pistës së Aeroporti

Ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj priti sot në një takim njohës, ambasadorin e Francës në Kosovë, Didier Chabert, të cilin e falënderoi për ndihmën që ka ofruar Franca deri më tani në Kosovë përmes projekteve të ndryshme, sidomos për punën që po bëhet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari“, nga kompania „Limak“.

Gjatë këtij bashkëbisedimi, ministri Lekaj e njoftoi ambasadorin me projektet e shumta të cilat janë duke u realizuar në Ministrinë e Infrastrukturës, si në infrastrukturën rrugore, hekurudhore dhe në transportin ajror.

Me këtë rast, ministri Lekaj e falënderoi ambasadorin Chabert për ndihmën që ka ofruar Franca deri më tani në Kosovë përmes projekteve të ndryshme e sidomos për punën që po bëhet në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës „Adem Jashari“, nga kompania „Limak“ .

Sipas një komunikate të MI-së, Lekaj vlerësoi se do të vazhdohet me realizimin e zgjerimit të pistës së këtij aeroporti, në mënyrë që ky investim do të ketë ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit si dhe në sigurinë e pasagjerëve.

Sipas ministrit Lekaj, në Ministrinë e Infrastrukturës është duke punuar edhe në zhvillimin e projekteve që kanë të bëjnë me Hekurudhat e Kosovës. Ndërsa, tek projektet rrugore, tha se po punohet që projektet e filluara të realizohen sipas planit dinamik të këtyre projekteve. Gjatë këtij takimi po ashtu u bisedua edhe për zhvillimin e transportit rrugor, konkretisht autostradave, si dhe për atë hekurudhor. Ndërsa, ambasadori e përgëzoi ministrin Lekaj, për detyrën re si ministër i Infrastrukturës. Ambasadori tha se Franca është e gatshme që të në të ardhmen të ofrojë ndihmë për Kosovën në ato lëmi ku kërkohet, me projekte konkrete si në sektorin hekurudhave pasi që në këtë drejtim, kompanitë franceze kanë përvojat e duhura.

Në fund të këtij takimi, ministri Lekaj dhe ambasadori Chabert, u dakorduan që të gjendet forma më të mira për të thelluar bashkëpunimin Kosovë-Francë.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!