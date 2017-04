Lekaj kërkon mbajtje të zgjedhjeve dhe shkarkimin e Qeverisë aktuale

Kryetari i grupit parlamentar të AAK-së, Pal Lekaj, ka dhënë qëndrimin e tij në lidhje me zgjedhjet e parakohshme në Kosovë duke kërkuar madje shkarkimin e Qeverisë aktuale.

Në një status të publikuar në llogarinë e tij në facebook, Lekaj ka dhënë në detaje disa nga arsyet që sipas tij Qeverinë e koalicionit PDK&LDK&LS, e bënë krejtësisht të papërgjegjshme.

Për më shumë ja statusi i tij i plotë:

”Pse kjo qeveri duhet të shkarkohet sa ma parë dhe pse duhet të shpallen zgjedhjet në Kosovë!?

Që nga konstituimi i Qeverisë së koalcionit të partive politike: PDK&LDK&LS, të udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa nga dhjetori i vitit 2014, ka patur një varg problemesh, defektesh dhe dështimesh gjatë ushtrimit të detyrimeve kushtetutese përkatësisht ligjore e, veçanërisht, të premtimeve elektorale megalomane dhe, krejtësisht të papërgjegjëshme!

Shumica absolute e të rinjëve dhe të rejave të papunësuar/a dhe të pa asnjëfarë shprese për çfarë do perspektive, duke e konstatuar se, Qeveria nuk ka as vullnet politik as kapacitet funksional për t’i plotësuar premtimet megalomane, në radhë të parë, për inkuadrim të qindra mijëra të papunësuarëve, pikërisht dhe paradoksalisht, mbi njëqind mijë sosh, me rezignancë e dëshprim të thellë, kohë më parë e braktisën vendin tonë duke vajtur kah këmbët koka!

Gjatë administrimit të Qeverisë aktuale, nga e njëjta, janë shkaktuar skandale të shumta dhe serioze.

Me nënshkrimin e Marrëveshjes për Asociacionin…, të cilën Qeveria aktuale e sponsoron fuqishëm, edhe sipas konkludimit meritor të Gjykatës Kushtetuese, kanë qenë shkaktuar me dyzina nëpërkëmbje e shkelje të parimeve përkatësisht të dispozitave kushtetutese. Ndërkaq, po kjo Qeveri e ka ignoruar obligimin kushtetues për t’iu nënshktruar përgjegjësisë politike e funksionale të shkelësit të Kushtetutës përkatësisht të sponsoruesit makijavelist të ratifikimit të Marrëveshjes së tillë!

Poashtu, me nënshkrimin e, aq më keq, edhe me sponsorimin e paskrupullt të ratifikimit të Marrëveshjes për Demarkacionin, ndryshe të mbështetur jo në kritere primare e standarde të së Drejtës Ndërkombëtare Publike dhe të praktikave ndërkombëtare të mira, por, vetëm në kriterin sekondar kadastral, pashmangshëm shkaktohen shkelje kushtetuese e ligjore referuar, veçanërisht, integritetit territorial të vendit tonë!

Në vendin tonë, për shkak të qeverisjes se keqe e deshtake, me mijëra biznese veçanërisht të vogla madje edhe të mesme, në vend të funksionimit, janë ç’regjistruar dhe mbyllur duke shkaktuar dhe rritur numrin edhe ashtu jashtëzakonisht të madh të papunëve! Poashtu edhe investimet e jashtme janë në rënie të vijueshme!

Edhe në saje të tregut të monopolizuar nga mega biznese, shumë sosh, dubioze, të kompeticionit jolojal si dhe të evazioneve tatimore e doganore, bizneset e vogla si dhe të mesme që ende nuk janë mbyllur, mjerisht, pritet të mbyllen dhe numër jo i vogël i të punësuarëve të tyre sikundër të tjerët më parë, do të mbetën të papunësuar!

Privatizimet e aseteve shoqërore, në rastet më të shumta, janë përvehtësuar në rrethana të dyshimta e për aq të paligjshme e të dëmshme. Një numër i konsideruar i tyre janë privatizuar me para të pista! Shumë entitete biznesore të privatizuara, në vend të përfilljes së kontratave për privatizime, të njëjtat, dot nuk i kanë prefillë as nuk i përfillin, në një anë, ndërsa, ministri përkatëse e favorizojnë atë gjendje, ose, sëpakut heshtazi e favorizojnë, në anën tjetër.

Po bëhën dy dekada që nga çlirimi i vendit e gati dekada e parë që nga shpallja e pavarësisë dhe nuk kemi liberalizim për qytetarët e Kosovës, duke mbetur kështu vendi më i izoluar në Europë. Shkaku esencial i dështimit të liberalizimit të vizave për qytetarët Kosovarë, nuk është, kinse, pezullimi i ratifikimit të Marrëveshjes për Demarkacionin. Përkundrazi dështimi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, kryesisht, konsiston në dobësitë dhe dështimet qeveritare të shumta e të ndryshme, veçanërisht :

– harxhimet enorme dhe të panevojshme për numrin jashtëzakonisht të madh të ministrive, bordeve e agjencive;

– gjendja anarkike e kaotike në Sistemin e Drejtësisë, në shëndetësi, arsim sikundër në ekonomi;

– humbja e rasteve gjyqësore të vlerave jashtëzakonisht të larta për shkak të veprimeve pushtetare korruptive, të papërgjegjshme dhe të pandergjëgjëshme;

– korrupcioni gallopant në të gjitha sferat e jetës shoqërore, ekonomike, politike, arsimore, shëndetësore;

– dështimi i anëtarësismit të vendit tonë në UNESCO-n;

– dështimi evident i realizimit të premtimeve megalomane zgjedhore,

– dështimi për reformimin e Sistemit Zgjedhor;

– uzurpimet e tokave publike;

– ndertimet e shumëkatsheve dhe të objekteve më së të ndryshme pa leje dhe në kundërshtim me planet urbanistike dhe në dëm të ambientit;

– sistemi i parregulluar i pagave;

– zhvillimi i dialogut Kosovar- serb pa përfillje të reciprocitetit në disfavorin e vendit tonë;

– importimet e shumta, të pakontrolluara dhe eksportimet tejet të vogla;

– administratë publike e sterfryrë dhe inefikase;

– miratimi i akteve ligjore të përgatitura dobët;

– dështimi i realizimit të Aktgjykimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për tu paguar pensionet shteti serb pensionistëve Kosovarë;

– dështimi për transformimin e FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës,

– dështimi për realizimin e sigurimeve shëndetësore dhe për aplikimin e sistemit pensional të qendrueshëm e mbi të gjitha,

– dështimi i zbatimit të ligjit të aplikuar!

Kosova me ketë Qeveri, rrezikon që këto tema të vazhdojë t’i bëjë keq apo disa të tjera të mos i bëjë fare, andaj, duke dashtë për tu venë në shërbim të bëtimit të dhënë, si deputetë, ne do të duhej që, pa dallime partiake e konceptuale, ta mbështesin idenë e largimit të kësaj qeverie dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakohëshme e kështu t’i hapim rrugën një horizonti të ri, për një Kuvend fillimisht, e pastaj edhe ekzekutiv kompetent, të përgjegjshëm të përkushtuar q të prefillë Kushtetutën dhe aktet ligjore të bazuara në të!”.

