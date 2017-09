LDK-ja e nisi kërkimin e votave në Prishtinë, njofton Klan Kosova.

Aty u prezantuan të gjithë kandidatët e saj për kryetar komunash.

Kreu i saj, Isa Mustafa beson në fitore, duke thënë se nuk konkurrojnë me dhunë e as me krim, sepse LDK është parti e pastër.

Kronikë nga Dibran Istrefi

