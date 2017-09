Për zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më 22 tetor, Lidhja Demokratike e Kosovës nesër pasdite do të hap fushatën zgjedhore në Prishtinë, ku do t’i prezantojë të gjithë kandidatët për kryetar të komunave.

Njoftimi i LDK -ës

Lidhja Demokratike e Kosovës ju njofton që nesër, më 21 shtator 2017, në orën 17:00, në Sallën “1 Tetori” në Prishtinë, do ta hapë fushatën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2017, ku do të prezantojë kandidatët për kryetar komunash.

Ftohen mediet ta përcjellin këtë ngjarje.

