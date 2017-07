LDK “bllok” ftesës së Haradinajt

Kryetari i LDK-së Isa Mustafa, tha se nuk do t’i përgjigjen ftesës së Haradinajt për takim pasi kanë thënë njëherë se nuk do të hyjnë në asnjë koalicion me PDK-në.

Ai tha se ata si koalicion do të presin që PAN të provojë ta formojë Qeverinë.

“Jo, se nuk kemi fare nevojë për takime të tilla. Ne si LDK jemi deklaruar qartë edhe si koalicion se nuk do të hyjmë në asnjë marrëveshjen tani me koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës. Ata kanë të drejtën në bazë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese të procedojnë,. Ne presim që ata t’i kryejnë të gjitha proceset demokratike që t’i bëjnë. Grupi jonë parlamentar, përkatësisht deputetët e koalicionit tonë do të marrin pjesë në mbledhjen konstituive dhe Kuvendi do të marr vendim meritor”, tha Mustafa.

Mustafa nuk është përgjigjur nëse do ta votojnë kreun e PDK-së, Kadri Veseli për kryetar të Kuvendit, duke thënë se ende nuk kanë propozim dhe se kjo varet nga grupi parlamentar.

“Nuk kemi asnjë propozim për kryetar të Kuvendit dhe nuk e diskutojmë këtë përderisa ai mos të propozohet. Kur të propozohet varet prej grupit parlamentar”, theksoi ai.|

Gjatë ditës së sotme LDK ka mbajtur takimin e kryesisë së saj, ku kanë diskutuar rreth zgjedhjeve dhe rezultateve të tyre. Mustafa tha se në këtë takim kanë diskutuar edhe për përgatitjet për zgjedhjet lokale.

“Kemi diskutuar lidhur me zgjedhjet, presim që ta bëjmë një analizë të thuktë të zgjedhjeve, edhe nga shtabi qendror edhe nga degët, nga komunat lidhur me gjithë faktorët dhe rezultatet. Kemi diskutuar po ashtu për përgatitjet për zgjedhjet lokale edhe aty do të fillojmë shpejt me degët në mënyrë që të kemi propozimet për kryetar të komunave dhe sa më shpejt të japin propozimet qoftë për një pjesë qoftë për të gjithë në mënyrë që të fillojmë me ta aktivitetin në teren”, u shpreh Mustafa.

LDK në zgjedhjet e 11 qershorit doli subjekti i tretë pas koalicionit PDK-AAK-Nisma dhe Vetëvendosjes, ani pse ishte në koalicion me AKR-në e Behgjet Pacollit dhe Alternativën e udhëhequr nga Mimoza Kusari-Lila dhe Ilir Deda./KP/Telegrafi/

