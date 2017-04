Kuvendi vazhdon sot seancën

Kuvendi i Republikës së Kosovës do të mblidhet sot në seancë plenare, për të vazhduar me votimin dhe shqyrtimin e pikave të mbetura nga mbledhja e fundit e datës 31 mars.

Fillimisht Kuvendi pritet të votojë për katër pikat e mbetura, për të cilat diskutimi është shterur në seancat e kaluara: Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për minierat dhe mineralet, Propozim-rezolutën në lidhje me arrestimet e aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje, Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, si dhe pritet të zhvillohet raundi i dytë votimit për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Gjyqësor të Kosovës nga radha e komunitetit serb.

Pas përfundimit të këtyre pikave, do të fillojnë punimet e seancës së re, e paraparë të mbahet më 31 mars, me pikat e rendit të ditës të përcaktuara në mbledhjen e kaluar të Kryesisë.

