Kuvendi i bllokuar, partitë nuk e respektojnë afatin për kryetarët e komisioneve

Mbledhja të Kryesisë së Kuvendit nuk do t ë thirret derisa partitë t’i propozojnë emrat për kryetarë të komisioneve. Deri më tani, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, dhe Lista Srpska kanë dërguar propozimet e tyre në Kuvend, ndërsa, tri grupet parlamentare më të mëdha, Vetëvendosje, LDK dhe PDK kanë injoruar datën e caktuar për t’i dërguar propozimet e tyre.

Edhe pas konstituimit të Kuvendit katër muaj pasi u mbajtën zgjedhjet, bllokadat në të po vazhdojnë. Dje në njoftim nga Kuvendi u tha se nuk do të ketë mbledhje të Kryesisë, përderisa partitë nuk do të propozojnë emrat e kryetarëve të komisioneve.

Edhe pse në njoftimin e Kuvendit, afati i fundit ka qenë dje (të hënën), shefi i Grupit Parlamentar të PDK’së, Memli Krasniqi ka thënë për Gazetën Express se partia e tij është në finalizim të përcaktimit të këtyre emrave sot dhe nesër.

Njëjtë do të veprojë edhe LDK, pasi deputeti Armend Zemaj thotë se partia e tij gjatë ditës së sotme do të caktojë emrat, të cilët do t’i dërgojë në Kuvend.

Zemaj e quan arsyetim koti se mbledhja e Kryesisë së Kuvendit do të thirret vetëm pas plotësimit të propozimeve nga grupet parlamentare të emrave të deputetëve për kryetarë. Sipas deputetit të LDK’së kjo po ndodhë vetëm që qeveria t’i ikë përgjegjësisë për të dalë para deputetëve.

Instituti Demokratik i Kosovës shprehin shqetësim se fillimi i fushatës dhe fokusimi i partive në të, ka bërë që Kuvendi të lihet krejtësisht anash, marrë parasysh se shumë deputetë janë kandidatë për kryetarë të komunave dhe shumë të tjerë të angazhuar në shtabe zgjedhore të partive të tyre.

Vetëvendosje ka katër komisione parlamentare, PDK dhe LDK kanë nga tri komisione, Nisma dhe AAK nga një, ndërsa Lista Srpska dy. Ndërsa Kuvendi, që nga dita kur ka janë ndarë komisionet dhe pas një zënke që u krijua mes grupeve parlamentare për shkak se partitë opozitare kërkuan seancë të jashtëzakonshme, e kreu i Kuvendit, Kadri Veseli refuzoi ta thërrasë atë. /Express/

