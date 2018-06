Kur zgjoheni nga gjumi për të shkuar në tualet, mbani njërin sy mbyllur për këtë arsye që nuk e kemi ditur më parë!

Ka disa truke që ju nuk i keni ditur për trupin:

-Mbyllni njërin sy kur zgjoheni gjatë natës, për të “gënjyer” veten dhe trupin. Sepse kur i hapni të dy sytë në mes të natës, trupi juaj do të mendojë se është koha të zgjoheni dhe do të keni probleme të bini përsëri në gjumë. Mbajtja e njërit sy mbyllur, kur shkoni në banjë gjatë natës, do t’ju ndihmojë të bini në gjumë më shpejt.

-Dhimbjet e kokës mund t’ju shkatërrojnë ditën. Nëse vuani nga dhimbja e kokës, provoni të tërheqni veshin.

-Veshin tuaj merreni midis gishtit të madh dhe gishtit tregues dhe butësisht tërheqeni lart e poshtë. Në këtë mënyrë do të lirohet një lëng në tru, që do t’jua lehtësojë sadopak dhimbjen.

-Doni të shmangni të qarën?

Në dhomën ku ndodheni, gjeni disa pika dhe ngulitni sytë vazhdimisht. Përpiquni të përsëritni ngjyrat e atyre sendeve gjatë gjithë kohës, me mendjen tuaj.

-Ju mund ta ndaloni lemzën nëse hapni gojën dhe gëlltiteni disa herë.

-Shumë njerëz kanë frikë nga gjilpërat, transmeton shije.al. Kur shkoni tëk mjeku, kollituni disa herë, para se gjilpëra të injektohet në trupin tuaj.