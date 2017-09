Paris Saint Germaini fitoi derbin ndaj Lyonit me rezultat 2-0, por më shumë se fitorja nga kjo ndeshje vazhdojnë të komentohen ‘incidentet’ e Neymar dhe Edison Cavanit.

Sulmuesi uruguaian refuzoi t’ia jep penalltinë brazilianit përkundër se ky i fundit ia kërkoi.

Po ashtu dyshja kishin një tjetër debat për një gjuajte të lirë, por këtu ndërhyri Dani Alaves, i cili ia mori topin Cavanit dhe ia dha Neymarit.

Nga e gjitha kjo na kujtohet më së miri penalltia ndaj Cordobas në sezonin 2014/15, kur Lionel Messi ia dhuroi Neymarit.

Argjentinasi ishte në garë të ngushtë me Cristiano Ronaldon se kush do ishte golashënuesi më i mirë në La Liga dhe në këtë takim Messi me këtë penallti kishte mundësi të kompletonte het-trikun, por në fund vendosi t’ia fal Neymarit. E gjitha kjo vetëm pasi ish-ylli Santos po kalonte një ditë jo të mirë.

Një është një nga shumë tjera, si ajo ndaj Romës në Ligën e Kampionëve, por edhe tjera si: Villarreal (Copa del Rey 2014/2015), Valencia (Copa del Rey 2015/2016), Manchester City (LK 2016/2017), Real Sociedad (Copa del Rey 2016/2017), PSG (LK 2016/2017), Athletic Bilbao (Copa del Rey 2016/2017).

Neymar mund t’i ketë të gjitha te PSG-ja, por jo dashurinë dhe respektin e një bashkësulmuesi siç e kishte Messi për atë. /Telegrafi/