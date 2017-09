Kryeministrin Haradinaj e urojnë kongresistët Engel dhe Royce

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj ka marrë telegram urimi për marrjen e përgjegjësive të reja nga kongresistët Eliot Engel dhe Edward Royce, anëtarë të Komisionit për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan.

Në urim thuhet:

Shkëlqesisë së tij Ramush Haradinaj

Kryeministër i Republikës së Kosovës

I nderuar zoti Kryeministër,

Ju lutem pranoni urimet tona më të përzemërta me rastin e marrjes së detyrës si Kryeministër. Kemi përcjell përparimin e Kosovës për disa vite me radhë dhe jemi shumë të kënaqur që marrëdhëniet mes dy vendeve tona vazhdojnë të jenë të fuqishme.

Në javët dhe muajt e ardhshëm, presim me padurim që të punojmë me qeverinë tuaj për të rritur mirëqenien e qytetarëve të Kosovës dhe për të thelluar lidhjet SHBA-Kosovë./Infosot/

