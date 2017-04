Kryeministri Mustafa rritë luksin për zyrtarët e tij

Ishte premtim i kryeministrit, Isa Mustafa se Qeveria do të ndalë luksin e blerjes së laptopëve, veturave të shtrenjta e apo e telefonave. Por, ky premtim nuk është mbartur, pasi që janë blerë vetura luksoze telefon e laptop të shtrenjtë. Madje, Zyrtarë që rrinë afër kryeministrit do të pajisen me telefona të rinj.

Nuk dihet sa është numri i telefonave që Zyra e kryeministrit Mustafa ka blerë, por prokurimi i kryeministrisë ka njoftuar se nga kompania “City Computer” ka blerë Smartphone të rinj, shkruan lajmi.net.

Vlera e kontratës për këta telefon është 890 euro. Ndërkaq, para pakë kohëve. /Lajmi.net/

