Kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj e vizitoi sot Ministrinë e Infrastrukturës, ku u prit nga ministri Pal Lekaj.

Në këtë takim ministri Lekaj e njoftoi kryeministrin Haradinaj me stafin e departamentëve të kësaj ministrie si dhe me projektete e shumta dhe madhore që janë duke u zhvilluar, siç është ndërtimi i Autostradës Prishtinë-Hani i Elezit „Arbër Xhaferi“, projekti Prishtinë-Pejë si dhe projekti Prishtinë-Mitrovicë, e projekte të tjera infrastrukturore.

Ministri Lekaj, kërkoi nga kryeministri që të ketë përkrahjen e Qeverisë dhe të kryeministrit në mënyrë që disa projekte të cilat kanë filluar tash e disa vite të përshpejtohet përfundimi i tyre. Në këtë takim ministri Lekaj,e njoftoi kryeministin edhe me projektet rrugore për të cilat janë nënshkruar memorandume bashkëpunimi me komunat, shkruan infosot.

Pas këtij takimi u mbajt konferencë për media ku Kryeministri Ramush Haradinaj shpalosi interesimin e tij në lidhje me gjendjen e projekteve.

“Se si kanë shkuar zhvillimet në Autostradën „Abër Xhaferi“, në çfarë faze janë punimet, pasi që ka mbetur një obligim, financiar i papërmbushur këtë vit.

Qeveria do t’a gjejë një zgjidhje së bashku me Ministrinë e Financave, pasi që dëshirojmë që ky projekt të përmbyllet në afatin e paraparë të mos ndodhin vonesa.

Diskutuam edhe për projekte tjera si dhe mardhëniet me disa institucione monetare ndërkombëtare siç është BERZH-i, dhe ka të bëjë me projektin Prishtinë-Pejë, e që në realizimin e këtyre punimeve hetohet një ngecje. Këto proceduar duhet të trajtohen me proritet.

Obligimi i ndërmarrë i Kosovës nga BERZH-i dhe ndërtimi i rugës të bëhet në kohën e duhur, jo në një ritëm të ngadalshëm dhe jo në një ritëm si ka ndodhë deri sot.

E kemi shqyrtuar edhe obligimin që e ka Qeveria dhe ministria në projektet ekzistuese, janë disa projekte që duhet të trajtohen në aspekte ligjore, nga e kaluara dhe duhet të trajtohen.

Me kujdesin më të madh do të respektojmë drejtimet zhvillimore ose drejtimet e akseve që janë në rëndësinë e vendit, një përparësi duhet t’i jepet aksit Klinë-Gjakovë, si zgjerim të kësaj rruge.

Një kujdes më të shtuar duhet t’a kemi ndaj kompanive punëkryese, që të ketë seriozitet në punë dhe aktivitetet që do të zhvillojnë.

Vonesat e përfundimit të punimeve nga ana e kompanive do të ishin një lajm i keq edhe për ne dhe për Kosovën, këtë ne nuk do ta lejojmë më, si ka shkuar deri më tani.

Nëse ka marrë dikush me kry punë për këtë vend duhet që punimet të kryhen në afat kohor ose të përjashtohen nga mundësia e marrjës së punëve herave tjera”, u shpreh Haradinaj./infosot/

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!