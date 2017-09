Krasniqi: Nisma nuk e voton Pacollin për president (Video)

Ish-kryeparlamentari, Jakup Krasniqi ka thënë në Rubikon të KTV-së se Nisma nuk do të votojë Behgjet Pacollin për president.

Kjo sepse, një herë ju privua mundësia nga rregullat kushtetuese dhe nuk e sheh të arsyeshme që të ribëhet një gjë e tillë.

Ai është shprehur i sigurt që Nisma për Kosovën nuk ka nënshkruar asgjë kur pajtohet me votimin e Pacollit për president.

“Duhet të rishikohet por nuk mendoj që . nëse është dhënë, nëse është bërë edhe ajo, mendoj se nuk është dashtë të bëhet”, ka thënë ai.

“Nuk do të jetë as kandidat i Nismës, por as kanddat i atyre që e votojnë. Por mendoj që kjo cështje tani për tani nuk është e rëndësishme, por e rëndësishme është se si po qeveriset”.

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!