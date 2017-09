Koreja e Veriut kërcënon Shtetet e Bashkuara me “sulm të tmerrshëm”

Pas fjalëve të Presidentit të Shteteve të Bashkuara kundër Koresë së Veriut në Kombet e Bashkuara, zyrtari i Koresë së Veriut tha se nëse Amerika zgjedh luftën, do të përballet me një sulm bërthamor.

Sipas agjencisë së lajmeve Fars, një media shtetërore e Koresë së Veriut njoftoi se qeveria e këtij vendi, që është ndër vendet më të fuqishme me fuqi bërthamore, nuk frikësohet nga sanksionet, presionet dhe luftërat.

Agjencia shtetërore e Koresë së Veriut ka shkruar se Peniani është gati të shkatërrojë bazat e armiqve të tij nëse Koreja e Veriut sheh shenja të veprimit provokues. “Nëse SHBA zgjedh luftën, ajo do të përballet me një sulm të tmerrshëm atomik dhe përfundimisht do të shkatërrohet”.

