Kombëtarja U-17 nis grumbullimin për turneun në Qipro

Kombetarja U-17 ka nisur sot grumbullimin ne Durres ne Resort ” Tropical” per pergatitjet e turneut te fundprillit ne Qipro ku do marre pjese edhe skuadra jone. Traineri i kesaj moshe Xhemal Mustedanagic per kete grumbullim ka marre 24 lojtare, teksa vetem 20 prej tyre do te udhetojne per ne Qipro. Gjate diteve te grumbullimit traineri do te vleresoje situaten ne skuader dhe gjendjen qe kane futbollistet per te provuar me pas edhe kombinacionet ne fushe. Me poshte do te gjeni listen e ekipit Kombetar U17 te grumbulluar ne sherbim te aktivitetit “Uefa Development” qe do te zhvillohet ne Qipro ne datat 25-30 prill 2017.

/supersport.al//

Komentet

Komente

Sqarim: Ndalohen fyerjet dhe përdorimi i gjuhës ofenduese. INFOSOT mban të drejtën e publikimit ose jo të një komenti të caktuar. Përmbajtja e komenteve nuk pasqyron, qëndrim editorial të redaksisë së portalit INFOSOT. Ju faleminderit për mirëkuptimin!